26 сентября 2025 в 11:27

Трампа призвали подготовиться к падению Киева

Профессор Миршаймер призвал Трампа разработать план на случай падения Киева

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американскому президенту Дональду Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано. Эксперт указал на невозможность изменения ситуации на поле боя.

Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать, — отметил Миршаймер.

Профессор подчеркнул необходимость обеспечения политической защиты для американского лидера на случай негативного развития событий. По его мнению, Трамп должен убедиться, что в случае падения Киева его не станут обвинять в этом поражении.

Ранее стало известно, что заявление американского президента о возможности возвращения Украиной всех своих территорий при поддержке НАТО и Европы озадачило Киев и Запад. По словам аналитиков, оно вызывает два вопроса: что все это значит и как долго будет тянуться. Эксперты отметили, что еще рано говорить о том, являются ли заявления хозяина Белого дома решительным сдвигом в политике США или это была импульсивная вспышка, которая, скорее всего, быстро сойдет на нет.

Дональд Трамп
США
Украина
планы
