26 сентября 2025 в 10:26

В Киеве ждут ответы на два вопроса после слов Трампа о России

WP: слова Трампа о возвращении Украине территорий озадачили Киев и Запад

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Социальные сети

Заявление американского президента Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной всех своих территорий при поддержке НАТО и Европы вызвало два вопроса в Киеве и на Западе: что все это значит и как долго будет тянуться, передает газета The Washington Post. По словам аналитиков, еще рано говорить о том, являются ли заявления хозяина Белого дома решительным сдвигом в политике США или это была импульсивная вспышка, которая, скорее всего, быстро сойдет на нет.

После того как президент Дональд Трамп во вторник поддержал Украину и НАТО в борьбе с российскими властями, несколько украинских силовиков задали западному контакту два основных вопроса: «Что это значит?» и «Как долго это продлится?» сказано в материале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что территории, о которых в интервью говорит украинский президент Владимир Зеленский, нужны британцам и другим представителям НАТО, они делают все для срыва процесса мирного урегулирования. В частности, по словам дипломата, глава государства сообщает, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные территории не будут возвращены ему.

