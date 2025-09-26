План Трампа провалился: ЕС не выжить без газа из РФ — доказано Евростатом

Президент США Дональд Трамп продолжает требовать от Евросоюза полного прекращения импорта энергоносителей из РФ и на словах не встречает никаких возражений. Однако на деле многие страны ЕС не только не снижают закупки российского газа, но и увеличивают их. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: идея энергонезависимости Европы трещит по швам. Почему ЕС не идет до конца в своем антироссийском порыве и продолжает сотрудничать с Москвой — в материале NEWS.ru.

Что США требуют от Европы

США добиваются от Евросоюза ускоренного отказа от закупки российских энергоносителей, заявил министр энергетики Штатов Крис Райт. По его словам, Вашингтон готов полностью заместить Европе поставки газа и нефтепродуктов из РФ. Министр отметил, что провел шесть дней в ЕС, заверяя местных лидеров в готовности США удовлетворить их потребности в ресурсах.

«В Европе предпринимают действия, направленные на то, чтобы вытеснить российские энергоносители. Возможно, не столь быстро, сколь нам хотелось бы», — добавил он.

Ранее Райт предположил, что Европейский союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от полугода до года. При этом президент США Дональд Трамп отказался от введения новых санкций против РФ, пока европейские страны продолжают закупать энергоносители в России. По словам республиканца, в этом вопросе он не хочет действовать в одиночку.

«Я готов сделать другие вещи. Но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — подчеркнул он.

Сколько российского газа закупает ЕС

Согласно данным Евростата, в июле ЕС импортировал российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на сумму €995 млн. Основным покупателем среди стран объединения оказалась Бельгия, потратившая на поставки голубого топлива из РФ €329,9 млн против €147,3 млн месяцем ранее. Второй в списке оказалась Венгрия — €183,5 млн. Франция уменьшила закупки газа из РФ, но всего на 5% — до €172,5 млн. В то же время Греция резко нарастила спрос, купив в июле газа у России на треть больше, чем в июне, — €110,7 млн.

По данным Bloomberg, французский лидер Эммануэль Макрон вступил в заочный спор с Трампом, чтобы оправдать закупки энергоносителей у России. Он охарактеризовал текущий объем поставок как «очень незначительный» и попытался оспорить призывы республиканца к их дальнейшему снижению.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru отметил, что отказ ЕС от российских углеводородов — это в первую очередь политическое стремление.

«Мы видим, что даже внутри ЕС нет единства по этому вопросу. Венгрия и Словакия сопротивляются, Брюссель давит на них и угрожает прекратить выплаты из европейских фондов в бюджет этих стран. Евросоюз — наднациональный орган. Ему-то какое дело до экономического развития европейских государств? За это пусть отвечают национальные правительства. Брюсселю абсолютно все равно, какая там деиндустриализация. Им же главное — создать политический эффект», — отметил собеседник.

Сможет ли Европа отказаться от российского газа

Отказ от российских энергоносителей включен в торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем, заключенное минувшим летом. Согласно ему, ЕС откажется от импорта российских нефти и газа в пользу американских ресурсов и в течение трех лет закупит у Штатов энергоносителей на $750 млрд.

Однако Юшков сильно сомневается в том, что это случится. «До этого очень далеко, если помнить о том, что ежегодно они покупают газ всего на $60–70 млрд», — заметил он.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru также поставил идею энергонезависимости ЕС от России под сомнение. По его словам, на ее неэффективность указывает то, что ряд европейских стран не только не сократил, но и нарастил поставки российских ресурсов.

«Несмотря на громкие заявления и политические амбиции, они продолжают испытывать зависимость от российских газа и нефти. Можно констатировать, что в настоящее время Европейский союз ставит экономические интересы выше политических амбиций, что подтверждается текущей практикой закупок энергоресурсов. Впереди зима, и вряд ли что-то кардинально изменится. Ветряками Бельгия и другие европейские страны в зиму точно не справятся», — подчеркнул парламентарий.

