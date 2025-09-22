«Интервидение-2025»
Макрон и Трамп вступили в заочный спор из-за России

Bloomberg: Макрон не согласился с Трампом по вопросу импорта нефти и газа из РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/White House

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в заочную дискуссию с американским лидером Дональдом Трампом относительно импорта российских энергоносителей в Европу, сообщает агентство Bloomberg. Французский политик охарактеризовал текущий объем поставок как «очень незначительный», пытаясь оспорить призывы республиканца к дальнейшему снижению зависимости.

Макрон подчеркнул, что ЕС уже добился значительного прогресса в этом направлении. Он привел конкретные цифры, оправдывая текущую политику международной организации.

Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа из России более чем на 80%, — попытался убедить американскую сторону Макрон.

Макрон уверен, что что оставшийся импорт не играет существенной роли в энергобалансе региона. Трамп же призывал европейские страны полностью отказаться от российских энергоресурсов.

Ранее главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил, что ЕС готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его мнению, главной угрозой для европейцев сегодня является руководство Евросоюза, которое, игнорируя интересы народов, ради идеологического фанатизма стремится отказаться от более дешевых российских энергоносителей.

