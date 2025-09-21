«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 20:11

В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС

Главред Analisi Difesa Гайани: ЕС готов на энергетическое самоубийство ради США

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

ЕС готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России, заявил ТАСС главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани. По его мнению, главной угрозой для европейцев сегодня является руководство Евросоюза, которое, игнорируя интересы народов, ради идеологического фанатизма стремится отказаться от более дешевых российских энергоносителей.

Настоящую угрозу европейским народам сегодня представляет ЕС с его руководством, которое ради идеологического фанатизма и лишь бы угодить США готово пойти на «энергетическое самоубийство», — высказался эксперт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ЕС подрывает собственную экономику, политизируя энергетику и отказываясь от российских энергоресурсов. По его словам, Россия, в отличие от США, никогда не применяла нефть и газ как инструмент давления и продолжала выполнять контрактные обязательства даже в условиях конфронтации.

Однако председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские страны никогда не смогут полностью отказаться от российских энергоносителей. Он отметил, что многие государства ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы, в ближайшее время изменить эту ситуацию невозможно.

Евросоюз
Россия
США
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.