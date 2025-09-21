ЕС готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России, заявил ТАСС главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани. По его мнению, главной угрозой для европейцев сегодня является руководство Евросоюза, которое, игнорируя интересы народов, ради идеологического фанатизма стремится отказаться от более дешевых российских энергоносителей.

Настоящую угрозу европейским народам сегодня представляет ЕС с его руководством, которое ради идеологического фанатизма и лишь бы угодить США готово пойти на «энергетическое самоубийство», — высказался эксперт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ЕС подрывает собственную экономику, политизируя энергетику и отказываясь от российских энергоресурсов. По его словам, Россия, в отличие от США, никогда не применяла нефть и газ как инструмент давления и продолжала выполнять контрактные обязательства даже в условиях конфронтации.

Однако председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские страны никогда не смогут полностью отказаться от российских энергоносителей. Он отметил, что многие государства ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы, в ближайшее время изменить эту ситуацию невозможно.