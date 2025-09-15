Пушков озвучил, от какой зависимости не может избавиться Европа

Европейские страны никогда не смогут отказаться от российских энергоносителей, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале, оценив слова американского лидера Дональда Трампа. По его словам, многие страны ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы, и изменить в ближайшее время это будет невозможно.

Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через «Турецкий поток», причем в 1-м квартале 2025 года поток увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11%, — отметил Пушков.

Он добавил, что на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ. ЕС осознают невозможность изменения ситуации ранее 2027 года, причем эта дата во многом условна.

Ранее министр энергетики США Крис Райт предположил, что Европейский союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от полугода до года. Американский представитель отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами — членами ЕС.