Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 02:28

Пушков озвучил, от какой зависимости не может избавиться Европа

Пушков: европейские страны продолжают зависеть от энергоносителей РФ

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейские страны никогда не смогут отказаться от российских энергоносителей, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале, оценив слова американского лидера Дональда Трампа. По его словам, многие страны ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы, и изменить в ближайшее время это будет невозможно.

Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через «Турецкий поток», причем в 1-м квартале 2025 года поток увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11%, — отметил Пушков.

Он добавил, что на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ. ЕС осознают невозможность изменения ситуации ранее 2027 года, причем эта дата во многом условна.

Ранее министр энергетики США Крис Райт предположил, что Европейский союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от полугода до года. Американский представитель отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами — членами ЕС.

зависимости
энергонезависимость
Европа
Алексей Пушков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.