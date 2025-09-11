Европейский Союз продолжает вредить собственной экономике, политизируя энергетическую сферу и отказываясь от российских энергоносителей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Россия, в отличие от США, никогда не использовала нефть и газ в качестве инструмента давления, продолжая соблюдать все контрактные обязательства даже в условиях конфронтации.

Нас всегда обвиняли, что Россия будет использовать энергию в качестве инструмента давления, почему-то обязательно РФ будет шантажировать Европу и так далее. Но Москва этого никогда не делала. Мы до сих пор продаем [Западу] нефть, газ и ядерное топливо, а также сохраняем все контракты. Хотя европейские страны — наши оппоненты в этом конфликте, они поставляют оружие Украине, поддерживают ее. Россия никогда не политизировала энергетику, в отличие от Соединенных Штатов, которые постоянно говорили европейцам: «Москва будет вас ломать, применять энергетическое оружие», — высказался Юшков.

Он добавил, что в то же время действия Брюсселя, направленные на отказ от российских энергоносителей, продиктованы не экономической целесообразностью, а стремлением отдельных политиков. По его словам, таким образом они пытаются заработать очки в борьбе против России.

Почему до сих пор Брюссель, как национальная структура, выступает за отказ от российского газа и нефти? Потому что для них политический вопрос в приоритете, и многие европейские политические лидеры позиционируют себя как борцы с Россией. Они считают, что чем больше ты будешь давить на РФ, тем больше наберешь политических очков у избирателей, а это залог политической выживаемости. То есть здесь никаких соображений по поводу заботы о европейской экономике нет, все как раз наоборот, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций против России Евросоюз, как ожидается, не станет вводить меры, которые еще сильнее ограничат закупки российских нефти и газа. Американские журналисты указали на политическую деликатность вопроса, связанного с энергоносителями.