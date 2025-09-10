В США раскрыли планы ЕС на санкции против энергетики России

В США раскрыли планы ЕС на санкции против энергетики России WSJ: ЕС не станет вводить ограничения на нефть и газ из России

В рамках нового пакета санкций против России Евросоюз, как ожидается, не станет вводить меры, которые еще сильнее ограничат закупки российских нефти и газа, пишет The Wall Street Journal. Журналисты указали на политическую деликатность вопроса, связанного с энергоносителями.

ЕС, как ожидается, не будет принимать меры, которые еще больше ограничат закупки нефти и газа, из-за политических соображений, — говорится в материале.

Ранее экономист Георгий Остапкович сообщил, что вторичные санкции ЕС и США способны осложнить проведение сделок между Россией и ее партнерами. По его словам, Москва давно приспособилась к ограничениям, в отличие от других стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву, что ни одни санкции не заставят Москву менять свою последовательную позицию. Он отметил, что предыдущие ограничения оказались неэффективными.

Также в Брюсселе стартовали переговоры о возможном расширении санкций против России. По имеющейся информации, европейские чиновники обсуждают введение ограничений в отношении Китая и других стран, покупающих российскую нефть и газ.