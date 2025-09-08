«Никакого эффекта»: Песков высказался о санкционном давлении и позиции РФ Песков: никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию

Никакие санкции не смогут заставить Москву изменить свою последовательную позицию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым. По его словам, которые журналист приводит в своем Telegram-канале, предыдущие ограничения были неэффективными.

В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что оголтелый милитаризм со стороны Европейского союза ухудшает ситуацию с разрешением кризиса на Украине. В частности, он привел в пример слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».

До этого западные журналисты сообщили, что ЕС планирует ввести новые ограничения против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках 19-го пакета санкций. По данным СМИ, под ударом также могут оказаться национальные платежные системы. В частности, рассматриваются шаги по ограничению работы российских систем денежных переводов и криптобирж.