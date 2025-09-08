Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 07:36

«Оголтелый милитаризм»: Евросоюз мешает восстановлению мира на Украине

Песков: оголтелый европейский милитаризм мешает урегулированию на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оголтелый милитаризм со стороны Европейского союза ухудшает ситуацию с разрешением кризиса на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. В частности, он привел в пример слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны, это оголтелый европейский милитаризм. И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот, затрудняет процесс урегулирования, — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании на Украине трех линий обороны с участием войск стран Запада направлены на срыв переговоров о мире между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, фон дер Ляйен часто затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее полномочий.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение военных ВСУ. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене.

Дмитрий Песков
милитаризм
Евросоюз
Украина
