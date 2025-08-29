День знаний — 2025
ЕС достиг компромисса по подготовке укранских военных

Каллас: ЕС расширит мандат тренировочной миссии для обучения военных ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение украинских военных, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене, передает ТАСС.

Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины, — отметила Каллас.

Она также подчеркнула, что Евросоюз намерен избежать повторения некой ситуации 2022 года. Сроки начала подготовки пока не определены. Кроме того, начало обучения станет возможным только после одобрения решения на официальном заседании Совета ЕС.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий выступил против размещения европейских военных на Украине. Он назвал подобные действия неприемлемыми для безопасности России и подчеркнул важность нейтрального статуса страны вместе с отказом от иностранных военных баз.

