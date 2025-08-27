День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:50

В Госдуме оценили планы Европы разместить миротворцев на Украине

Депутат Водолацкий: размещение миротворцев из Европы на Украине неприемлемо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Размещение европейских военных на Украине под видом миротворцев неприемлемо, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, для обеспечения безопасности России важно, чтобы Киев сохранял нейтральный статус и не размещал у себя иностранные военные базы.

Для нас это неприемлемо по многим причинам. Одна из них — это наша государственная безопасность, требующая, чтобы Украина получила статус нейтрального государства без каких-либо военных баз и иностранных представителей, — сказал Водолацкий.

Депутат отметил, что цель Европы — превратить Украину в еще больший плацдарм, но уже не с националистическими подразделениями или наемниками из этих стран, а с более системной регулярной армией, входящей в структуру НАТО. Он выразил мнение, что ряд стран ЕС пытаются втянуть Альянс в начало третьей мировой войны.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.

Россия
Госдума
Украина
миротворцы
военные
