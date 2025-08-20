Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Медведев обозначил позицию России по размещению сил НАТО на Украине

Медведев: присутствие сил НАТО на Украине недопустимо

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.

Никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие гарантии безопасности, — сказано в публикации.

Ранее Медведев выразил мнение, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента Дональда Трампа на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за надежные гарантии безопасности в отношении Украины. По его словам, речь идет о предложениях европейских стран разработать коллективные гарантии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь считает, что европейские лидеры всячески пытаются помешать восстановлению отношений между Россией и США. Так он прокомментировал статью Politico, в которой утверждается, что Европа считает провальными мирные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

