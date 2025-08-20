Дмитриев указал на палки в колесах от европейских лидеров Дмитриев: европейские лидеры пытаются помешать переговорам России и США

Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений между Россией и США, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал статью издания Politico, в которой утверждается, что Европа считает провальными мирные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о «недоверии» России», — написал он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что встречу Путина и Трампа не следует проводить в Будапеште. По его словам, столица Венгрии ассоциируется с Будапештским меморандумом, который был подписан в 1994 году. Согласно ему, Украина отказалась от ядерного оружия, полученного в наследство от СССР, в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России.