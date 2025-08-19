Медведев высмеял провал Зеленского и лидеров ЕС на встрече с Трампом Медведев: сторонникам конфликта на Украине не удалось переиграть Трампа в США

Сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента Дональда Трампа на его территории, заявил в соцсети X заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности для Киева, когда он вернется на родину.

Антироссийской коалиции сторонников войны не удалось переиграть на его территории. Европа поблагодарила его и подлизалась к нему, — отметил Медведев.

До этого стало известно, что Трамп резко прервал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы «похищенных детях». Инцидент произошел во время переговоров в Белом доме. В частности, лидер напомнил высокопоставленной чиновнице, что обсуждения с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения.

Также сообщалось, что Трамп не стал лично приветствовать лидеров стран Европы, которые прибыли в Белый дом на переговоры по теме украинского конфликта. Уточнялось, что вместо этого западных коллег встречала руководитель протокола Белого дома Моника Краули.