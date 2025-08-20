Лавров раскрыл, какие гарантии безопасности Украины устроят Россию

Россия выступает за надежные гарантии безопасности в отношении Украины, сообщил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о предложениях европейских стран разработать коллективные гарантии.

Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, разработать коллективные гарантии безопасности, то мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что внутри Североатлантического альянса возникли существенные разногласия по мандату так называемых «сил сдерживания», которые блок обещает послать на Украину в случае прекращения там боевых действий. По словам источника, страны Альянса не могут выяснить, что они должны предпринять, если случайно попадут под обстрел — эвакуироваться или войти в конфликт.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что встречу РФ и США не следует проводить в Будапеште. По его словам, столица Венгрии ассоциируется с Будапештским меморандумом, который был подписан в 1994 году. Согласно ему, Украина отказалась от ядерного оружия, полученного в наследство от СССР, в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России.