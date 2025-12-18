Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:09

Медведчук предупредил о риске мировой войны из-за Украины

Медведчук: США не дадут Киеву гарантий безопасности из опасений мировой войны

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
США не намерены предоставлять Украине «гарантии безопасности», на которых настаивает Киев, поскольку это может привести к третьей мировой войне, сообщил в колонке для «Смотрим.ру» глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он обратил внимание на материалы западных СМИ, посвященные возможным «гарантиям безопасности» для Украины.

По его словам, в этих публикациях рассматриваются сценарии прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Так, газета The New York Times пишет, что обсуждаемые гарантии предполагают размещение европейских войск на территории Украины, преимущественно в западных регионах страны, уточнил политик.

Издание The Daily Telegraph утверждает, что в случае нарушения перемирия Россией США могут задействовать истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные вооружения, размещенные на территории стран НАТО. В публикации также говорится о готовности США взять на себя обязательства по вмешательству в конфликт на стороне Украины, отметил Медведчук. Речь, по его словам, может идти о действиях по перехвату российских ракет и самолетов, а также о возможном нанесении ударов по российским сухопутным силам.

Теперь вопрос, если это правда, то почему США до сих пор этого не делали? Ответ прост: это начало третьей мировой войны, на которую Вашингтон не пойдет ради [Владимира] Зеленского, которого там явно уже ненавидят. Поэтому никаких четких гарантий Зеленский получить не может и не получит, — отметил Медведчук.

Кроме того, политик заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может отдать приказ о выводе ВСУ из Донбасса из-за возможной конфронтации с националистами. Медведчук добавил, что Зеленский боится потерять власть.

