В США раскрыли ключевой момент для переговоров по Украине Аналитик из США Питер Раф назвал гарантии для Украины ключевым моментом

Предоставление Украине гарантий безопасности, подобных тем, что обсуждаются в НАТО, — ключевое условие для мирного урегулирования, заявил бывший сотрудник администрации экс-президента США Джорджа Буша Питер Раф. Он предположил, что такие гарантии могли бы убедить Киев пойти на болезненные территориальные уступки, передает Tagesspiegel.

Гарантии безопасности — это ключевой момент. Гарантии, подобные тем, что сейчас обсуждаются в НАТО, могли бы убедить украинцев пойти на трудные и болезненные уступки, — отметил Раф.

По словам аналитика, если бы Украина была откровенна, то признала бы готовность отказаться от претензий на Донецк и Луганск в обмен на гарантии. Раф подчеркнул, что подобные обязательства в духе пятой статьи Устава НАТО стали бы либо «крупным американским блефом», либо беспрецедентным шагом, на который не согласился бы даже экс-президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Вашингтон оказывает давление на Киев, требуя от него как можно скорее согласиться на мирную сделку с гарантиями безопасности. Американские чиновники намекают, что следующее предложение уже может не быть столь щедрым.