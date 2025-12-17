Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:26

Дмитриев предупредил Евросоюз о коллапсе

Дмитриев предрек Евросоюзу коллапс из-за возможного снижения рейтинга Euroclear

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Евросоюз ждет коллапс после возможного снижения рейтинга Euroclear, сообщил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам. Еврокомиссия «любит членовредительство».

Коллапс начинается: после понижения рейтинга инвесторы начнут переводить денежные средства в более выгодные юрисдикции. Европейская комиссия любит членовредительство, — написал Дмитриев.

Ранее аналитики агентства Fitch Ratings заявили, что рейтинг бельгийского депозитария Euroclear может понизиться из-за возможных проблем с ликвидностью, связанных с передачей Украине кредита из российских активов. Они уже поместили Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения «Негативный». По словам экспертов, такое решение вызвано возросшими рисками для компании из-за планов Европейской комиссии использовать замороженные активы Центробанка РФ для «репарационного кредита» для Украины.

До этого стало известно, что руководство Великобритании в контактах с ЕС предпринимает активные попытки добиться изъятия замороженных российских активов. Как отметили в Службе внешней разведки РФ, речь идет о средствах, размещенных в Euroclear.

Евросоюз
российские активы
замороженные активы
Кирилл Дмитриев
