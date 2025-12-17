Число пользователей MAX достигло 75 млн человек

Число пользователей мессенджера MAX достигло 75 млн человек, сообщила NEWS.ru пресс-служба компании. Там отметили, что среднесуточная аудитория в текущем месяце равняется 45 млн.

В МAX зарегистрировались 75 млн пользователей, — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи в MAX отправили уже более 6,5 млрд сообщений. При этом блогеры и госорганизации создали более 122 тыс. каналов.

Ранее стало известно, что банки и Минцифры рассматривают возможность перевода уведомлений и кодов подтверждения в MAX до конца 2025 года. По информации источника, до этого финансовые организации не поддержали полный переход, но теперь видят в этом экономическую выгоду из-за роста стоимости СМС-рассылок.

До этого сообщалось, что платформа MAX ввела новый режим «Семейная защита», предназначенный для защиты близких от действий злоумышленников, спама и неподходящего контента. Владелец режима получает возможность контролировать настройки приватности добавленных участников, ограничивая круг лиц, которые могут им писать, звонить, добавлять в чаты, а также фильтровать доступный контент.