Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:05

Число пользователей MAX достигло 75 млн человек

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число пользователей мессенджера MAX достигло 75 млн человек, сообщила NEWS.ru пресс-служба компании. Там отметили, что среднесуточная аудитория в текущем месяце равняется 45 млн.

В МAX зарегистрировались 75 млн пользователей, — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи в MAX отправили уже более 6,5 млрд сообщений. При этом блогеры и госорганизации создали более 122 тыс. каналов.

Ранее стало известно, что банки и Минцифры рассматривают возможность перевода уведомлений и кодов подтверждения в MAX до конца 2025 года. По информации источника, до этого финансовые организации не поддержали полный переход, но теперь видят в этом экономическую выгоду из-за роста стоимости СМС-рассылок.

До этого сообщалось, что платформа MAX ввела новый режим «Семейная защита», предназначенный для защиты близких от действий злоумышленников, спама и неподходящего контента. Владелец режима получает возможность контролировать настройки приватности добавленных участников, ограничивая круг лиц, которые могут им писать, звонить, добавлять в чаты, а также фильтровать доступный контент.

Россия
мессенджеры
регистрации
MAX
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ
Когда брать отпуск в 2026 году выгоднее: чтобы больше денег или дней
Минимальные баллы ЕГЭ: сколько нужно для поступления в вуз, предметы
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.