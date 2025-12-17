Эффективность точечных ударов Вооруженных сил России составляет около 60%, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. Он подчеркнул, что это на порядок выше эффективности ударов ВСУ по территории Российской Федерации.

Он также заявил, что Константиновка, за которую сейчас ведутся бои, будет ключом к последнему оплоту Украины в Донбассе. По его словам, речь идет о Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

Ранее Белоусов заявил, что обрушение обороны ВСУ будет неизбежным, и западные партнеры Украины это понимают. По мнению главы ведомства, подобный вариант развития событий был очевиден с самого начала проведения СВО.