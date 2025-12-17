Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год

Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год

Это идеальный вариант, когда хочется легкого, нежного десерта, но нет времени на сложные кремы и выпечку. Творожный сыр превращается в роскошное, сливочное суфле!

Начните с крема. Возьмите 200 граммов творожного сыра. Он должен быть комнатной температуры, чтобы легко взбиваться.

Добавьте к сыру 3–4 столовые ложки сахарной пудры. Пудра растворяется быстрее сахара и делает крем воздушным. Для аромата добавьте 1 чайную ложку ванильного сахара или несколько капель ванильного экстракта. Взбейте сырную массу миксером или венчиком до легкой, пышной и воздушной консистенции.

Возьмите 15–20 готовых песочных тарталеток. Переложите крем в кондитерский мешок с широкой насадкой (или используйте обычный плотный пакет со срезанным уголком) — так десерт будет выглядеть профессионально.

Наполните тарталетки кремом, формируя красивую высокую шапочку. Теперь украшение! Чтобы придать десерту новогодний вид, положите сверху по 1–2 свежие или замороженные ягоды.

Подавайте десерт сразу или после чуть-чуть охладите.

