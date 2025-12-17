Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:05

Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год

Тарталетки со сладкой начинкой: быстрый рецепт Тарталетки со сладкой начинкой: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это идеальный вариант, когда хочется легкого, нежного десерта, но нет времени на сложные кремы и выпечку. Творожный сыр превращается в роскошное, сливочное суфле!

Начните с крема. Возьмите 200 граммов творожного сыра. Он должен быть комнатной температуры, чтобы легко взбиваться.

Добавьте к сыру 3–4 столовые ложки сахарной пудры. Пудра растворяется быстрее сахара и делает крем воздушным. Для аромата добавьте 1 чайную ложку ванильного сахара или несколько капель ванильного экстракта. Взбейте сырную массу миксером или венчиком до легкой, пышной и воздушной консистенции.

Возьмите 15–20 готовых песочных тарталеток. Переложите крем в кондитерский мешок с широкой насадкой (или используйте обычный плотный пакет со срезанным уголком) — так десерт будет выглядеть профессионально.

Наполните тарталетки кремом, формируя красивую высокую шапочку. Теперь украшение! Чтобы придать десерту новогодний вид, положите сверху по 1–2 свежие или замороженные ягоды.

Подавайте десерт сразу или после чуть-чуть охладите.

Нежная выпечка на сметане: смотрите рецепт очень быстрого новогоднего пирога у нас на сайте.

Читайте также
Год Лошади встречаем легко и изящно. Салат «Грация» из 5 ингредиентов. Ничего лишнего, только нежность
Общество
Год Лошади встречаем легко и изящно. Салат «Грация» из 5 ингредиентов. Ничего лишнего, только нежность
Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей
Общество
Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей
10 легендарных французских десертов, которые легко приготовить дома
Семья и жизнь
10 легендарных французских десертов, которые легко приготовить дома
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Здоровье/красота
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Милла Йовович трогательно поздравила себя с полувековым юбилеем
Шоу-бизнес
Милла Йовович трогательно поздравила себя с полувековым юбилеем
рецепты
десерты
лакомства
Новый год
праздники
простой рецепт
кулинария
кухня
рецепт
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.