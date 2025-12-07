ТИЭФ'25
07 декабря 2025

Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут

Новогодний пирог за 5 минут
Когда гости уже поднимаются по лестнице, этот пирог становится настоящим спасением. Вам нужно всего несколько минут, чтобы замешать легкое тесто на сметане, поставить форму в духовку и накрыть стол. Пирог получается удивительно нежным, пористым, с тонким сливочным ароматом — словно готовился долго и тщательно, а на деле все занимает считаные минуты. И на новогоднем столе он выглядит уютно, по-домашнему, будто из детских зимних праздников.

Включите духовку на 180 градусов. Возьмите 200 г сметаны и соедините ее с 120 г сахара и 2 яйцами. Перемешайте смесь венчиком до однородности. Добавьте 40 г растопленного масла, 1 ч. л. ванильного сахара и щепотку соли.

180 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно всыпайте в миску, перемешайте до гладкого, мягкого теста. Переложите массу в форму диаметром около 22 см. Поставьте пирог в духовку и выпекайте 30–35 минут до румяной корочки.

Достаньте, слегка остудите и подайте с сахарной пудрой или вареньем — вкус будет по-новогоднему теплым и домашним.

  • Совет: хотите более насыщенный вкус — добавьте в тесто 1 ст. л. цедры апельсина.

рецепты
простой рецепт
кулинария
кухня
пироги
выпечка
быстрые рецепты
Новый год
Анастасия Фомина
А. Фомина
