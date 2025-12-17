Новый год-2026
17 декабря 2025 в 14:44

Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид

Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Классическую основу — отварные кубики картофеля (3 шт.), моркови (2 шт.), яйца (4 шт.) и 300 г вареной говядины — соедините с мелко нарезанными солеными огурцами (4 шт.) и зеленым горошком. Секрет здесь в двух ингредиентах. Первый: зеленое яблоко сорта «гренни» смит, нарезанное мелкими кубиками для свежей кислинки. Второй: два филе анчоуса в масле, которые нужно очень мелко порубить до состояния пасты. Именно их добавят глубокий пикантный вкус, заменяя соль. Заправляйте салат обычным майонезом, но смешанным с чайной ложкой лимонного сока. Анчоусы полностью растворятся в заправке, создавая неуловимый, но узнаваемый акцент.

Ранее мы писали о том, как приготовить румяные слоеные пирожки за 40 минут.

Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
