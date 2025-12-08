ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:10

Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут

Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте начинку: обжарьте 300 г говяжьего фарша с мелко нарезанной луковицей до легкой румяности. Добавьте 200 г измельченных шампиньонов, готовьте до испарения жидкости. Посолите, поперчите, вмешайте ложку сметаны и горсть рубленой зелени. Охладите. Слоеное тесто (500 г) раскатайте в пласт, разрежьте на квадраты. На центр каждого выложите начинку, сформируйте треугольные пирожки, крепко защипнув края. Смажьте взбитым желтком и выпекайте 20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее мы писали об идеальном ужине за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых.

Читайте также
Идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно
Семья и жизнь
Идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно
Закуска для новогоднего стола, которую оценят все: тарталетки с тофу-паштетом
Семья и жизнь
Закуска для новогоднего стола, которую оценят все: тарталетки с тофу-паштетом
Собираем идеальный салат цезарь с курицей за 10 минут
Семья и жизнь
Собираем идеальный салат цезарь с курицей за 10 минут
Немного сыра и горстка муки. Пеку грузинские хачапури по-аджарски. Разбиваю яйцо в лодочку из теста — завтрак за 15 минут
Общество
Немного сыра и горстка муки. Пеку грузинские хачапури по-аджарски. Разбиваю яйцо в лодочку из теста — завтрак за 15 минут
Быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке: отменный завтрак и перекус, можно замораживать
Общество
Быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке: отменный завтрак и перекус, можно замораживать
простые рецепты
быстрые рецепты
выпечка
пирожки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер попыталась оправдаться за видео с вакуумированием сына в пакете
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины
Два китайских автобренда могут уйти с российского рынка
Посол России в КНДР умер на 71-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.