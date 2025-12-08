Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут

Приготовьте начинку: обжарьте 300 г говяжьего фарша с мелко нарезанной луковицей до легкой румяности. Добавьте 200 г измельченных шампиньонов, готовьте до испарения жидкости. Посолите, поперчите, вмешайте ложку сметаны и горсть рубленой зелени. Охладите. Слоеное тесто (500 г) раскатайте в пласт, разрежьте на квадраты. На центр каждого выложите начинку, сформируйте треугольные пирожки, крепко защипнув края. Смажьте взбитым желтком и выпекайте 20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее мы писали об идеальном ужине за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых.