08 декабря 2025 в 14:47

Мужчинам дали советы, как уберечься от развития аденомы простаты

Врач Горячев: для профилактики аденомы простаты нужна физическая активность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ежедневная физическая активность и отказ от вредных привычек снизят риск развития аденомы простаты, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Он посоветовал в сутки проходить не менее шести километров и выполнять медленные приседания.

Полезно регулярно делать упражнение Кегеля для укрепления мышц тазового дна и улучшения контроля над мочеиспусканием: медленно напрягать мышцы, будто пытаясь остановить мочеиспускание или дефекацию, удерживать напряжение пять секунд и повторять 10–15 раз, — призвал Горячев.

Врач отметил, что главной причиной развития этого заболевания считается снижение активности предстательной железы. Другие факторы риска — простатит и застой крови в малом тазу вследствие малоподвижного образа жизни, курения и злоупотребления алкоголем.

Ранее уролог Сергей Артеменко заявил, что, если опухоль простаты не увеличивается, ее в любом случае нужно активно отслеживать. Отказываться в такой ситуации от лечения и надеяться на лучшее — это серьезная ошибка.

