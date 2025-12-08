Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье

Верховный суд может подтвердить осмотрительность Полины Лурье при покупке квартиры у народной артистки России Ларисы Долиной, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его мнению, статус певицы не должен был вызвать у потерпевшей сомнений при заключении сделки.

Само по себе понятие должной осмотрительности отсутствует в гражданском законодательстве. Его широкое применение нашло в налоговых правоотношениях, где должная осмотрительность заключается в проверке контрагента, его добросовестности и реальности. Судебная практика сложилась таким образом, что любые действия покупателя по проявлению должной осмотрительности и проверке контрагента не дают гарантию, что приобретенное жилье впоследствии не отнимут. Скорость, с какой дело было затребовано Верховным судом, позволяет надеяться, что он, скорее всего, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение, — поделился Хаминский.

Он подчеркнул, что в гражданском праве есть понятие добросовестности участников отношений. По словам юриста, в данном случае сделка по купле-продаже квартиры проходила в обычных условиях для подобного вида правоотношений.

В рамках сделки опубликовано соответствующее объявление о продаже, привлечены риелторы, квартира продолжительное время экспонировалась на рынке. Долина с Лурье заключили предварительный договор, затем основной. Как показала судебная экспертиза, цена сделки не имела значительных отклонений от рыночной. Отношения сторон носили длящийся характер. Деньги Лурье сняла со своего счета, поместила их в ячейку, откуда Долина их потом забрала, выдав соответствующую расписку, — добавил Хаминский.

Как отметил юрист, все эти факторы создавали у покупательницы впечатление, что оба участника сделки действуют честно и добросовестно. По мнению Хаминского, поскольку Долина — народная артистка, педагог и профессор, у Лурье не возникло сомнений, что певица действует по своей воле.

Ранее сообщалось, что в поданном Долиной иске говорится о неосмотрительности Лурье при заключении сделки. Судебное решение также отмечает, что покупательница проигнорировала обстоятельства, указывающие на возможное искажение воли знаменитости.