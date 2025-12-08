ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 15:44

Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским

Посольство России осудило Sky News Australia за интервью с боевиком «Азова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство России в Австралии раскритиковало телеканал Sky News Australia за интервью с боевиком формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). В дипмиссии заявили, что эфир фактически оправдывал насилие и игнорировал демонстрацию нацистских символов, сообщает ТАСС.

«Азов» был представлен в эфире «одним из лучших украинских боевых подразделений, которое убивает русских». Дипломаты обратили внимание на то, что в репортаже крупным планом был показан шеврон боевика «с нацистским символом Вольфсангеля» — знаком танковой дивизии СС «Дас Райх». Факт публичной демонстрации запрещенной в стране символики не вызвал у австралийских журналистов никаких замечаний, подчеркнули в дипмиссии.

В дипмиссии добавили, что Sky News Australia полностью проигнорировал «карательные операции боевиков „Азова“», которые проводились «против гражданского населения Донбасса» с 2014 года. Российские дипломаты задались вопросом: «Не подталкивает ли это интервью к „убийству русских“, способствуя разжиганию ненависти по этническому признаку?».

Ранее сообщалось, что Россия проиграла суд по строительству нового здания посольства в Австралии. Речь идет об участке территории, которую правительство страны выделило РФ в 2008 году для дипмиссии. В 2023 году в Австралии приняли законы об отмене права Москвы на указанный участок земли. Правительство страны объясняло это тем, что объект якобы мог создать угрозу национальной безопасности.

Азов
Австралия
Россия
Украина
