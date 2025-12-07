ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 17:37

Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины

SHOT: геймеры больше подходят для счастливого брака из-за гибкой психики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Геймеры часто становятся основателями крепких семейных союзов, передает Telegram-канал SHOT. Психологи утверждают, что увлечение видеоиграми может положительно влиять на развитие личностных качеств у мужчин.

Участие в продолжительных игровых сессиях командных игр, таких как Dota 2 или Counter-Strike, способствует развитию эмоциональной гибкости и повышению устойчивости к стрессовым ситуациям. Они требуют от игроков быстрого анализа обстановки, принятия решений в условиях дефицита времени и выдержки, чтобы одержать победу. Это помогает им лучше справляться с бытовыми конфликтами и находить компромиссы в семейной жизни.

По информации канала, динамичные шутеры тренируют скорость реакции, а стратегические игры развивают способность к планированию и тактическому мышлению. Эти навыки способствуют формированию уравновешенности и адаптивности, что крайне важно для гармоничных семейных отношений.

Ранее психолог Елена Масолова предупредила, что отсутствие конфликтов в отношениях не всегда является признаком гармонии. По ее словам, подавление эмоций и избегание разговоров о проблемах могут привести к накоплению напряжения. Такие отношения могут отдалять партнеров и создавать неравные позиции в паре. В результате люди могут чувствовать неудовлетворённость и внутреннее напряжение, отметила она.

