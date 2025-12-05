Психолог назвала скрытую опасность отношений без разногласий Психолог Масолова: отсутствие ссор в отношениях может быть при подавлении эмоций

Отсутствие разногласий в отношениях может указывать на то, что партнеры подавляют свои эмоции и избегают разговоров о проблемах, заявила aif.ru психолог Елена Масолова. По ее мнению, такое поведение зачастую связано со страхом конфликтов.

Подавленные эмоции копятся и в будущем могут привести к отдалению партнеров и даже разрыву отношений, предупредила Масолова. По ее словам, отсутствие ссор может сигнализировать о неравных позициях в паре. Например, когда один партнер доминирует, а второй соглашается с ним во всем.

Эксперт добавила, что некоторые пары живут в состоянии полного слияния. В таких отношениях люди боятся выразить свое мнение, если оно отличается от позиции партнера, и автоматически подстраиваются друг под друга. Впоследствии это чревато неудовлетворенностью и внутренним напряжением.

Ранее психолог Ольга Аванесян заявила, что человеку зачастую тяжело разорвать токсичные отношения из-за перенесенных психологических травм. По ее словам, людей «тянет к знакомым эмоциональным паттернам».