Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений Психолог Аванесян: личные травмы часто мешают людям выйти из токсичных отношений

Человеку зачастую тяжело разорвать токсичные отношения из-за перенесенных психологических травм, заявила «Радио 1» психолог Ольга Аванесян. По ее словам, людей «тянет к знакомым эмоциональным паттернам».

Если в детстве человека обесценивали или контролировали, то во взрослом возрасте он может подсознательно искать подобных людей. Это не зрелая любовь, а действие бессознательных защит и проекций, когда внутренний сценарий как будто ищет, где его снова разыграть, — объяснила Аванесян.

В такой ситуации важно осознать, что решениями управляет травмированная часть личности. После этого нужно научиться определять свои внутренние проекции, а также различать реальные качества партнера и образ из прошлого.

Ранее психолог Ника Болзан заявила, что если мужчина допустил ошибку по отношению к женщине, ему следует честно признать это и искренне извиниться. Немаловажно также показать избраннице свою готовность измениться.