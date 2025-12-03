Мужчинам дали советы, как лучше извиниться перед избранницей Психолог Болзан: мужчине следует прямо и искренне просить прощения у избранницы

Если мужчина допустил ошибку по отношению к женщине, ему следует честно признать это и искренне извиниться, заявила KP.RU психолог Ника Болзан. Немаловажно также показать избраннице свою готовность измениться.

Подлинное извинение базируется на искренности, ответственности и эмпатии. Избегайте извинений с оговорками. Вместо «Прости, если я тебя обидел» правильнее сказать: «Прости меня. Я понимаю, что это было неправильно и болезненно для тебя», — уточнила Болзан.

Формальные извинения в виде приятных жестов или красивых слов не работают, подчеркнула психолог. По ее мнению, самое важное в такой ситуации — открытый разговор, а цветы и подарки — лишь приятное дополнение к этому.

