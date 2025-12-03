Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:11

Мужчинам дали советы, как лучше извиниться перед избранницей

Психолог Болзан: мужчине следует прямо и искренне просить прощения у избранницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если мужчина допустил ошибку по отношению к женщине, ему следует честно признать это и искренне извиниться, заявила KP.RU психолог Ника Болзан. Немаловажно также показать избраннице свою готовность измениться.

Подлинное извинение базируется на искренности, ответственности и эмпатии. Избегайте извинений с оговорками. Вместо «Прости, если я тебя обидел» правильнее сказать: «Прости меня. Я понимаю, что это было неправильно и болезненно для тебя», — уточнила Болзан.

Формальные извинения в виде приятных жестов или красивых слов не работают, подчеркнула психолог. По ее мнению, самое важное в такой ситуации — открытый разговор, а цветы и подарки — лишь приятное дополнение к этому.

Ранее психотерапевт Татьяна Поддубная заявила, что измена может стать способом привлечь внимание партнера или вызвать его реакцию. Эксперт отметила, что один из партнеров может чувствовать унижение и одиночество, что иногда побуждает его искать утешение вне брака.

отношения
психологи
общество
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.