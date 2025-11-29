Психотерапевт перечислила основные причины измен

Измена может стать способом привлечь внимание партнера или вызвать его реакцию, когда другие методы общения перестают быть эффективными, заявила семейный психотерапевт Татьяна Поддубная. Эксперт отметила, что один из партнеров может чувствовать унижение и одиночество, что иногда побуждает его искать утешение вне брака. Удивительно, но измена иногда помогает сохранить отношения, передает Lenta.ru.

Поддубная отметила, что некоторые люди испытывают трудности в создании стабильных пар и склонны к формированию треугольников из-за нездоровых взаимоотношений в семье. Дети, оказавшиеся в подобных ситуациях, могут столкнуться с проблемами в построении устойчивых отношений во взрослой жизни.

Одной из причин измен также может быть взаимная провокация, при которой неверность становится демонстративной, а партнеры стремятся подчеркнуть свою привлекательность для других. Психотерапевт отметила, что такой сценарий может нанести серьезный урон отношениям.

Ранее психолог и сексолог Екатерина Матвеева рассказала, что сексуальные предпочтения играют важную роль в отношениях. Недостаток откровенности в интимных вопросах может привести к снижению интереса со стороны партнера. Эксперт утверждает, что откровенный разговор о чувствах и предпочтениях помогает синхронизировать лимбические системы партнеров и избежать когнитивного диссонанса.