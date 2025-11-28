День матери
Раскрыт нюанс, способный спасти сексуальную жизнь в паре

Обсуждение сексуальных предпочтений может укрепить отношения, заявила NEWS.ru психолог, сексолог Екатерина Матвеева. По ее мнению, недостаток откровенности в интимных вопросах приводит к снижению интереса со стороны партнера.

Можно прожить годы с партнером, но так и не узнать его сексуальную карту. Боязнь показаться «странным», «озабоченным» или быть неправильно понятым заставляет нас играть в угадайку. Это самая деструктивная игра на двоих. Сексуальное возбуждение и предпочтения формируются в глубоких структурах мозга, связанных с системой подкрепления. То, что вызывает у одного партнера всплеск дофамина, у другого может не вызвать ничего или даже спровоцировать отторжение. Когда мы молчим, мы заставляем партнера ориентироваться на свои собственные, часто ошибочные представления, — поделилась Матвеева.

Она отметила, что в данном случае мозг одного партнера ожидает один паттерн стимуляции, а получает другой — это вызывает когнитивный диссонанс и гасит возбуждение. По словам сексолога, откровенный разговор является не просто обсуждением действий, а вопросом о чувствах и предпочтениях. Матвеева пояснила, что это помогает синхронизировать лимбические системы партнеров.

Ранее психолог Виктория Богунова заявила, что продолжительность полового акта не определяет степень сексуального удовлетворения. В качестве иллюстрации она упомянула пары, которым для эмоционального удовольствия достаточно всего 10 минут.

