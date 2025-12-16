Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:10

«Пустые глаза»: знакомый раскрыл, каким был нападавший в школе Одинцово

Знакомый нападавшего на школу в Одинцово рассказал, что тот был подавлен

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подросток, устроивший нападение в школе Одинцово, вероятно, страдал ментальным расстройством, рассказал корреспонденту NEWS.ru его знакомый по имени Артем. Он также добавил, что у ученика были «пустые глаза».

Он был, знаете, наверное, даже слишком спокоен для подростка в переходном возрасте. Это что-то сравнимое с депрессивным расстройством. Ну то есть этот человек был в тяжелой депрессии, мне кажется. Ну там даже не печаль, знаете, пустые глаза у человека, — сказал знакомый.

По словам молодого человека, подросток отправил в личный чат некий манифест с планом действий по нападению. Как пояснил знакомый, изначально одноклассники посчитали такие действия шуткой.

Нападение на школу в Одинцово произошло утром 16 декабря. В качестве оружия задержанный использовал нож и газовый баллончик. В результате инцидента погиб один ребенок. Предварительные данные свидетельствуют о том, что еще два человека получили ранения, включая охранника учебного заведения. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

