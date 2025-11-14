Психолог назвала неочевидную причину проблем с памятью у зумеров

Проблемы с усвоением информации у представителей поколения Z связаны с их особым типом мышления, заявила «Газете.Ru» психолог Анна Полосина. Она отметила, что зумеры формировались в среде с постоянным информационным шумом.

Это сформировало у них рассеянность и невозможность сосредоточиться на какой-то одной задаче. Они привыкли получать информацию быстро и сжато. У зумеров возникает вопрос: «Зачем что-то запоминать, если можно просто найти ответ в Сети?» Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато быстро находят нужную информацию, — пояснила Полосина.

Она добавила, что зумеры предпочитают знать обо всем понемногу, а не глубоко вникать в какую-то определенную тему. Особенности их мышления, по ее словам, «отвечают запросам современности», где особо ценятся люди с гибкими навыками и быстрой адаптацией к изменениям.

Ранее Полосина заявила, что поколение Z чаще испытывает тревогу из-за склонности к самоанализу, осведомленности о ментальных заболеваниях и соцсетей. Психолог отметила, что это не слабость, а адаптация к новой реальности.