Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги Психолог Полосина: поколение Z чаще тревожится из-за осведомленности и соцсетей

Поколение Z чаще испытывает тревогу из-за склонности к самоанализу, осведомленности о ментальных заболеваниях и соцсетей, рассказала «Газете.Ru» специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина. Психолог отметила, что это не слабость, а адаптация к новой реальности.

Поколение, выросшее в условиях относительной экономической стабильности и меньшей информированности о ментальном здоровье, могло быть более устойчивым к стрессу, но при этом менее готовым к признанию и решению психологических проблем, — рассказала Полосина.

Она отметила, что у зумеров было больше возможностей получить информацию о ментальном здоровье, так как они родились в цифровую эпоху. Психолог уточнила, что чувство тревоги также подстегивает ощущение конкуренции, которое создают соцсети.

