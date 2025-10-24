Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:39

Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи

Психолог Закаидзе: зумерам нужна уверенность в будущем для создания семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представителям поколения Z необходима уверенность в будущем для создания семьи, заявила НСН психолог Анна Закаидзе. Она отметила, что зумеры отличаются от других поколений повышенной тревожностью.

Им нужны гарантии, которых не было у их родителей, они должны быть уверены в завтрашнем дне, и, наверное, задача государства — создавать им эти гарантии, чтобы было не страшно. Зумеры — это люди с повышенной тревожностью, по большей части это самые тревожные личности из всего населения России, — подчеркнула Закаидзе.

Она добавила, что зумеры в основном воспитывались в неполных семьях. В детстве они наблюдали за тем, как тяжело было их матерям-одиночкам. Из-за такого опыта они опасаются создавать союзы и рожать детей.

Ранее психолог Ольга Тетерина заявила, что представители поколения Z активно приобретают антидепрессанты из-за нестабильности в жизни. Кроме того, по ее словам, в качестве причин могут выступать отсутствие мотивации и сниженная самооценка.

