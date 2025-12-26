Раскрыта причина приспущенного флага в Киеве

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустили из-за непогоды и выпадения снега, сообщает украинский телеканал «Киев24». В ночь на 26 декабря на большей части страны началось похолодание.

В Киевской и ряде северных областей выпал снег. В столице страны на улицы вышла снегоуборочная техника для расчистки дорог.

В Киеве из-за непогоды временно приспустили главный флаг Украины, — говорится в сообщении.

Украинские журналисты подчеркнули, что приспускание флага в таких погодных условиях является обычной процедурой. По их словам, это не несет политической или иной символической нагрузки.

Ранее в небе над Киевом заметили квадрокоптер с российским флагом. Остается неизвестным, кто именно решил осуществить запуск. На кадрах видно, как беспилотный летальный аппарат летит высоко в небе с крупным полотном. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Позже военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что дрон с привязанным российским флагом мог быть запущен лояльными к Москве жителями. По его словам, полет триколора РФ над столицей Украины может также означать недовольство граждан президентом Владимиром Зеленским.