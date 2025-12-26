Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:17

Раскрыта причина приспущенного флага в Киеве

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустили из-за непогоды и выпадения снега, сообщает украинский телеканал «Киев24». В ночь на 26 декабря на большей части страны началось похолодание.

В Киевской и ряде северных областей выпал снег. В столице страны на улицы вышла снегоуборочная техника для расчистки дорог.

В Киеве из-за непогоды временно приспустили главный флаг Украины, — говорится в сообщении.

Украинские журналисты подчеркнули, что приспускание флага в таких погодных условиях является обычной процедурой. По их словам, это не несет политической или иной символической нагрузки.

Ранее в небе над Киевом заметили квадрокоптер с российским флагом. Остается неизвестным, кто именно решил осуществить запуск. На кадрах видно, как беспилотный летальный аппарат летит высоко в небе с крупным полотном. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Позже военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что дрон с привязанным российским флагом мог быть запущен лояльными к Москве жителями. По его словам, полет триколора РФ над столицей Украины может также означать недовольство граждан президентом Владимиром Зеленским.

Киев
Украина
флаги
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Врач напомнил об одном из главных факторов развития онкологий
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.