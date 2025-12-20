Новый год-2026
20 декабря 2025 в 17:39

Военэксперт ответил, кто мог запустить дрон с флагом РФ над Киевом

Военэксперт Дандыкин: флаг РФ над Киевом могли пустить лояльные к Москве жители

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пролетевший над Киевом дрон с привязанным российским флагом мог быть запущен лояльными к Москве жителями, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, полет триколора РФ над столицей Украины может также означать недовольство граждан президентом Владимиром Зеленским.

Я думаю, что это ни в коем разе не провокация. Я склонен к мысли, что на Украине есть люди, недовольные киевским режимом. Разумеется, не всем вышибли мозги. Многим киевлянам порядком поднадоел и Зеленский, и его компания. Вполне вероятно, что люди, потерявшие на поле боя своих близких, хотят выразить свое недовольство таким образом. Наш флаг над Киевом может быть сигналом о наличии на Украине лояльных к Москве граждан, которые нас ждут, — высказался Дандыкин.

Ранее квадрокоптер с российским флагом заметили в небе над Киевом. Остается неизвестным, кто именно решил осуществить запуск. На кадрах видно, как беспилотный летальный аппарат летит высоко в небе с крупным полотном. Отмечается, что воздушная тревога в городе не объявлялась.

Киев
Украина
БПЛА
флаги
Александрина Гуловская
А. Гуловская
