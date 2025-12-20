Над Киевом заметили российский флаг Над Киевом пролетел дрон с российским флагом

Квадрокоптер с российским флагом заметили над Киевом днем 20 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua». Кто именно запустил беспилотник с триколором — неизвестно. На кадрах видно, как БПЛА летит высоко в небе, к нему привязано большое прямоугольное бело-сине-красное полотнище.

Отмечается, что воздушная тревога в городе не объявлялась. Видеозапись в своем Telegram-канале прокомментировал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, в Киеве случилась «зрада», что в переводе с украинского означает «измена».

В Киеве лютая «зрада» — кто-то запустил дрон с русским флагом. Главное, чтобы не начала [работать украинская] ПВО — без прилетов по многоэтажкам не обойдется, — подчеркнул военкор.

Ранее Минобороны России опубликовало видео из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике. Местные жители встретили бойцов ВС РФ с благодарностью. Солдаты предстали на кадрах с российским флагом — их снимали как с мобильных устройств, так и с дронов.