Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:06

Над Киевом заметили российский флаг

Над Киевом пролетел дрон с российским флагом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Квадрокоптер с российским флагом заметили над Киевом днем 20 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua». Кто именно запустил беспилотник с триколором — неизвестно. На кадрах видно, как БПЛА летит высоко в небе, к нему привязано большое прямоугольное бело-сине-красное полотнище.

Отмечается, что воздушная тревога в городе не объявлялась. Видеозапись в своем Telegram-канале прокомментировал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, в Киеве случилась «зрада», что в переводе с украинского означает «измена».

В Киеве лютая «зрада» — кто-то запустил дрон с русским флагом. Главное, чтобы не начала [работать украинская] ПВО — без прилетов по многоэтажкам не обойдется, — подчеркнул военкор.

Ранее Минобороны России опубликовало видео из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике. Местные жители встретили бойцов ВС РФ с благодарностью. Солдаты предстали на кадрах с российским флагом — их снимали как с мобильных устройств, так и с дронов.

Киев
флаги
Россия
Украина
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.