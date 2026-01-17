Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 19:46

Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин

Трамп готов освободить европейские страны от пошлин после сделки по Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пошлины в отношении ряда европейских стран будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии, написал в соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп. В список вошли Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритании, Финляндия и Нидерланды.

Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии, — сообщил республиканец.

С 1 февраля размер пошлин составит 10%. По словам Трампа, обязательные платежи будут увеличены до 25% с 1 июня. Он также заявил, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности. Республиканец назвал себя «королем пошлин».

Между тем жители Копенгагена устроили протест из-за претензий Трампа на остров. Участники акции потребовали уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение. Тем временем датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет в небе над островом.

