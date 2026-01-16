Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 19:00

Трамп назвал себя «королем пошлин» и пригрозил Европе

Трамп готов ввести пошлины против несогласных в вопросе Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп не исключил введение жестких торговых санкций против стран, если они воспрепятствуют его планам по присоединению Гренландии к США, передает ТАСС. В ходе совещания с помощниками по вопросам здравоохранения он отметил, что речь, в том числе, идет о европейских странах. Американский лидер также назвал себя «королем пошлин».

И я могу это сделать [в ситуации] с Гренландией. Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии. Поскольку нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать, — сказал он.

Тем временем посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Россия не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

До этого издание Politico сообщило, что Европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. Эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

Дональд Трамп
политика
пошлины
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Британцы доигрались, «черный» нюанс в деле Долиной: что будет дальше
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х
Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника
Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете
Как быстро уснуть без снотворного и счета овец — советы при бессоннице
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов
Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины
Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей
Война, чума, русские погромы? Почему МИД РФ просит не ездить в Молдавию
Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись
Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели
Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи
Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»
Куда сходить в Москве в выходные 17–18 января: Италия и Тимоти Шаламе
Составлен список звезд с самыми большими алиментами
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.