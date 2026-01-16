Трамп назвал себя «королем пошлин» и пригрозил Европе

Президент США Дональд Трамп не исключил введение жестких торговых санкций против стран, если они воспрепятствуют его планам по присоединению Гренландии к США, передает ТАСС. В ходе совещания с помощниками по вопросам здравоохранения он отметил, что речь, в том числе, идет о европейских странах. Американский лидер также назвал себя «королем пошлин».

И я могу это сделать [в ситуации] с Гренландией. Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии. Поскольку нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать, — сказал он.

Тем временем посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Россия не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

До этого издание Politico сообщило, что Европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. Эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.