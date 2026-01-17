В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами

В Харькове произошел сильный пожар после серии ударов баллистическими ракетами, сообщил мэр города Игорь Терехов. Позднее он уточнил, что атака пришлась на Индустриальный район, в результате был поврежден объект критической инфраструктуры, передает украинское издание «Инсайдер UA».

Около семи баллистических ракет прилетели по Харькову, в городе сильный пожар, — говорится в сообщении.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность Вооруженных сил Украины. Политик подчеркнул, что боевые действия направлены на истребление преступников, которые зарабатывают благодаря конфликту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую мэром украинской столицы Виталием Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления, поэтому за ситуацию взялись не на городском, а на правительственном уровне.