В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту В Индонезии ищут исчезнувший по время рейса Джокьякарта — Макассар самолет

В Индонезии пропал рейс с сотрудниками Министерства морских дел и рыболовства на борту, сообщает Reuters. Самолет ATR 400 авиакомпании Indonesia Air Transport выполнял рейс из Джакарты в Макассар и исчез с радаров.

Координатор поисково-спасательных операций Анди Султан сообщил журналистам, что к поиску обломков самолета уже привлечено около 400 специалистов и волонтеров. Поисковые группы прочесывают горную местность в округе Марос.

На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира, — подтвердил Султан.

Основная поисковая операция сосредоточена в районе вершины Булусараунг, где, по предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение. Работа спасателей осложняется спецификой сложного рельефа провинции Южный Сулавеси. Власти пока не выдвигали версий о причинах исчезновения борта и ждут первых результатов наземной разведки.

Ранее в индонезийской провинции Северный Сулавеси из-за внезапного наводнения погибли по меньшей мере 14 человек. Стихийное бедствие не только унесло жизни людей, но и вызвало масштабные эвакуации.