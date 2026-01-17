Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 19:16

Иркутскую область сковала природная аномалия

Температура воздуха в Иркутской области опустилась до –50 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иркутскую область пришли аномальные морозы — в отдельных частях региона температура воздуха составляет –50 градусов, сообщили в Telegram-канале Baza. По информации авторов, электроэнергия подается с перебоями, а на улицах находят трупы замерзших крыс.

Авторы сообщили, что местные жители стараются не выходить на улицу без необходимости, детей перевели на домашнее обучение. На канале рассказали, что в ряде населенных пунктов также возникли проблемы с водой из-за замерзшего насоса.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что предстоящая ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала зимы. Согласно прогнозу синоптиков, в столице температура может опуститься до –19 градусов, а в области — до –23 градусов.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание. По его прогнозам, в понедельник температура воздуха в городе составит –1–3 градуса, а уже к субботе она опустится до –24 градусов. При этом, уточнил он, к концу недели в Северной столице прекратятся снегопады.

