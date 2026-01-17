Президент Украины Владимир Зеленский не даст проголосовать на выборах украинским гражданам, которые проживают в России, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В беседе с ТАСС он пояснил, что политик уже отказался это делать.

Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что признает легитимность результатов выборов только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, находящихся на территории России, а Зеленский уже отказался это делать, — сказал он.

Политик также считает, что Зеленский согласится провести выборы, если будет на 100% уверен в нужном количестве фальсифицированных голосов. По его мнению, глава государства уже продал страну американцам.

Медведчук уверен и в том, что США не будут похищать президента Украины, как это сделали с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, потому что он уже сдал страну во внешнее управление. Он отметил, что Зеленский льстит и угождает американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме. Кроме того, он высказал мнение, что аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность ВСУ.