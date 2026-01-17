Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:57

Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев

Медведчук: Зеленский не даст проголосовать на выборах живущим в России украинцам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский не даст проголосовать на выборах украинским гражданам, которые проживают в России, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В беседе с ТАСС он пояснил, что политик уже отказался это делать.

Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что признает легитимность результатов выборов только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, находящихся на территории России, а Зеленский уже отказался это делать, — сказал он.

Политик также считает, что Зеленский согласится провести выборы, если будет на 100% уверен в нужном количестве фальсифицированных голосов. По его мнению, глава государства уже продал страну американцам.

Медведчук уверен и в том, что США не будут похищать президента Украины, как это сделали с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, потому что он уже сдал страну во внешнее управление. Он отметил, что Зеленский льстит и угождает американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме. Кроме того, он высказал мнение, что аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность ВСУ.

Владимир Зеленский
политика
выборы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.