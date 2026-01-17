США не будут похищать президента Украины Владимира Зеленского, как это сделали с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, потому что он уже сдал страну во внешнее управление, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В беседе с ТАСС он отметил, что Зеленский льстит и угождает американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме.

Зеленский, в отличие от [Николаса] Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, — заявил политик.

Он также уверен, что аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность ВСУ. Медведчук подчеркнул, что боевые действия направлены на истребление преступников, которые зарабатывают благодаря конфликту. По его словам, раньше жители украинской столицы поднимали беженцам плату за аренду жилья и «наживались на этом». Теперь киевляне сами вынуждены снимать квартиры или бороться за выживание в промерзающих домах.

Ранее Медведчук заявлял, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.