125 граммов хлеба, обстрелы по 13 часов: как жил блокадный Ленинград

18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. Город находился в кольце врага 872 дня — с 8 сентября 1941 года. В течение 611 дней в Ленинграде продолжались бомбежки и артобстрелы со стороны нацистов. В осажденном городе находились 2,9 млн человек, из них 2,5 млн — гражданские. По разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 млн горожан, при этом 97% людей умерли от голода.

Первая блокадная зима была очень холодной и снежной. В некоторые дни столбик термометра в Ленинграде опускался до 32 градусов ниже нуля, высота сугробов достигала 53 сантиметров. Еды катастрофически не хватало. Минимальная норма хлеба, установленная с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, составляла 125 граммов. Рабочим было положено 250 граммов. Цена килограмма хлеба на черном рынке достигала 500 рублей.

За время блокады немцы сбросили на Ленинград 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. В результате бомбежек и артобстрелов было разрушено три тысячи зданий, 840 промышленных объектов, повреждено семь тысяч домов. Самый долгий обстрел произошел 17 августа 1943 года — он длился 13 часов 14 минут. За это время нацисты сбросили на город две тысячи снарядов.

В 1942 году 32 тысячи женщин и девушек служили медицинскими сестрами, 600 тысяч детей и подростков постоянно работали на оборонительных сооружениях. Они возвели 300 километров лесных завалов, построили пять тысяч блиндажей, а также выкопали 700 километров противотанковых рвов — одними лопатами и кирками. Ленинградские доноры за время блокады сдали для фронтовиков 144 тысячи литров крови.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

