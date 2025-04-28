«Музыка призвана исцелять»: Гагарина рассказала о встречах с бойцами СВО Гагарина выразила надежду, что ее творчество доставило радость бойцам СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская эстрадная певица Полина Гагарина выразила надежду, что своим творчеством смогла доставить хоть немного радости раненым бойцам СВО, перед которыми ей доводилось выступать в госпиталях. На просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит в Музее Победы, она отметила, что старается поддерживать военных не только финансово, но и с помощью дела всей своей жизни — музыки.

Музыка призвана исцелять. Я в это искренне верю. <...> Поэтому я всегда стараюсь помогать всем, чем могу. Не только финансово, но и, собственно, главным делом своей жизни. Я выступаю и для детишек, и в госпиталях. И, конечно же, выступала и для ребят раненых, которым как никогда нужны поддержка, утешение, исцеление. И я очень надеюсь, что такими встречами я им смогла доставить хоть немного радости, — сказала она.

Ранее Полина Гагарина рассказала о своих прадеде и деде, которые участвовали в Великой Отечественной войне. По ее словам, прадед к началу ВОВ уже был военнослужащим, поэтому сразу же ушел на фронт, а деду тогда было только 14 лет, и он начал сражаться с 1944 года.

До этого дочь артистки Полины Гагариной назвала пение мамы криком. В шоу «Громкий вопрос» звезда рассказала, что это произошло несколько лет назад во время гастролей. Тогда Гагарина не уделяла ребенку много внимания, чем обидела его.